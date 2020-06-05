В крупнейших мечетях Чечни прошли коллективные молитвы

В 17 крупных мечетях Чечни, закрытых ранее из-за пандемии, прошли коллективные молитвы. Участие в них приняло несколько тысяч верующих. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията республики.

Стало известно, что пятничный намаз прошел с соблюдением мер безопасности.

"Мечети не смогли посетить люди и прихожане с хроническими заболеваниями. Пятничный коллективный намаз прошел только в самых крупных мечетях городов и райцентров, всего их 17. Масочный режим, все рекомендации по количеству посетителей и правила расстановки был соблюдены", - передает ТАСС.

Также в пресс-службе сообщили, что республиканский лидер Чечни Рамзан Кадыров также участвовал в намазе: он совершил коллективную молитву "Джума намаз" в мечети "Гордость мусульман" в Шали.