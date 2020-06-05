Чехия развязала дипломатический скандал с Россией

Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Дело о "доставке" в Чехию яда рицина российским дипломатом, о котором писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, оказалось полностью вымышленным, признал он.

По версии премьера, эта скандальная история, никаких подтверждений которой никто так и не представил, произошла "из-за внутренней борьбы между сотрудниками диппредставительства РФ в Праге". "Один из них намеренно направил нашей Службе безопасности и информации вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков", - цитирует его ТАСС.

По мнению Бабиша, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению" в отношениях между двумя странами. Премьер полагает, что этот сотрудник несет ответственность за "причинение ущерба доброму имени РФ в Чехии". В связи с этим было принято решение выслать участвовавших в этом конфликте сотрудников. "Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава правительства.

Посольство России в Праге прокомментировало решение чешских властей, отметив, что глубоко разочаровано и считает это "сфабрикованной провокацией". "Речь идет о сфабрикованной провокации", - говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

"Недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - указали в посольстве.

"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - заключили в диппредставительстве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, между российским и чешским народами нет каких-либо конфликтов, а то ухудшение отношений на уровне дипломатии, которое нарастает сейчас, продиктовано Праге из-за рубежа.

"Те шаги, которые предпринимают чешские власти по ухудшению российско-чешских отношений, не исходят из национальных интересов Чехии, а привнесены извне. Подобные шаги повторяются довольно часто, при этом объективно причин для антироссийских движений в национальной политике Чехии не имеется. Дело лишь в том, что нынешняя политическая элита Чехии ориентируется или же действует по евроатлантическим лекалам, которые связаны с тем, что Россию надо представлять как оппонента Евросоюза, в том числе стран Восточной Европы. Эти тезисы носят искусственный характер и искусственно привносятся руководством разных стран, на сей раз в Чехии", - пояснил он.

"Я хотел бы обратить внимание, что в отношениях между Россией и Чехией на уровне населения нет какой-либо конфликтности. Как правило, на уровне населения в Чехии есть понимание последовательности и исторической ценности наших двусторонних отношений. Видимо, это вторая причина, которая побуждает нынешнюю политическую элиту не давать российско-чешским отношениям нормально развиваться", - добавил Владимир Оленченко.

"Характерен пример с памятником маршалу Коневу в Праге. Руководитель муниципалитета, где был установлен памятник, решил, что тот подпадает под закон о муниципальной собственности, и постановил попросту отказаться от такой собственности, полностью отрешившись от исторической значимости памятника и этического понимания проблемы сохранения исторической памяти. При этом, когда Россия попросила передать нам этот памятник, в Праге от этого тут же отказались. А это говорит о том, что последовательности в принятии решений у них нет, и демарш был сделан как антироссийский вызов из желания ухудшить традиционные российско-чешские отношения", - сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.