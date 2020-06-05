В МЧС назвали причину взрыва квартиры в Москве
Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов сообщил предварительную причину взрыва в квартире дома на Дорожной улице в столице.
По его словам, инцидент мог произойти, из-за того, что проживающий в квартире мужчина, занимался изготовлением пиротехнических изделий.
Уточняется, что об этом МЧС сообщили очевидцы, передает ТАСС.
Общая площадь пожара после взрыва составила около 30 кв м. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Вестник Кавказа
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