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В МЧС назвали причину взрыва квартиры в Москве

В МЧС назвали причину взрыва квартиры в Москве

Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов сообщил предварительную причину взрыва в квартире дома на Дорожной улице в столице.

По его словам, инцидент мог произойти, из-за того, что проживающий в квартире мужчина, занимался изготовлением пиротехнических изделий.

Уточняется, что об этом МЧС сообщили очевидцы, передает ТАСС.

Общая площадь пожара после взрыва составила около 30 кв м. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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Вестник Кавказа

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