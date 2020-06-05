В Париже запретили демонстрацию перед посольством США

Во Франции запретили демонстрацию, проведение которой было запланировано перед посольством США в Париже 6 июня, сообщили в городском департаменте полиции.

В департаменте заявили, что было решено запретить демонстрацию из-за риска социальных волнений и опасности для здоровья из-за пандемии COVID-19, передает Reuters.

В среду в Париже прошла демонстрация в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в 2016 года, несмотря на запрет столичной префектуры на массовые собрания. Парижская демонстрация переросла в столкновения с полицией.

На прошлой неделе США захлестнула волна протестов в связи с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе 25 мая. Во многих странах мира также прошли акции солидарности с движением "Black Lives Matter".