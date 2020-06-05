Набиуллина заявила об оживлении в сфере кредитования

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила на регулярной пресс-конференции, что в сфере кредитования в РФ наблюдаются признаки оживления.

По ее словам, с 25 по 31 мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%. Глава Банка России подчеркнула, что это обеспечило общий прирост за май, по предварительным данным, на 0,4%.

"Розничный кредитный портфель с 25 по 31 мая вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца", - цитирует Набиуллину РИА Новости.