Пожары в лесах Крыма будут отслеживать с помощью видеокамер
Видеокамеры и ретрансляторы будут использовать в Крыму для раннего выявления природных пожаров.
"Одной из наиболее актуальных тем для Республики Крым на данный момент является обеспечение противопожарной безопасности в крымских лесах. <…> Планируется закупка видеокамер, радиопередатчиков, ретрансляторов для раннего обнаружения возгораний в лесной местности", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
Для закупки этого оборудования будут изысканы дополнительные средства, пояснил он, пишет ТАСС.
130 неработающих карьеров на полуострове планируется инвентаризировать и рекультивировать.
Вестник Кавказа
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