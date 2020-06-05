Пожары в лесах Крыма будут отслеживать с помощью видеокамер

Видеокамеры и ретрансляторы будут использовать в Крыму для раннего выявления природных пожаров.

"Одной из наиболее актуальных тем для Республики Крым на данный момент является обеспечение противопожарной безопасности в крымских лесах. <…> Планируется закупка видеокамер, радиопередатчиков, ретрансляторов для раннего обнаружения возгораний в лесной местности", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Для закупки этого оборудования будут изысканы дополнительные средства, пояснил он, пишет ТАСС.

130 неработающих карьеров на полуострове планируется инвентаризировать и рекультивировать.