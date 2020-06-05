Глава ученого совета: пандемия во Франции взята под контроль

Франции удалось взять под контроль пандемию COVID-19, заявил глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси в пятницу.

Ученый рассказал в эфире радиостанции France Inter, что, хотя вирус продолжает распространяться, это происходит медленно. По его мнению, в настоящее время у Франции есть "все инструменты для выявления новых случаев".

Дельфрейсси объяснил, что использование масок частично снизило заболеваемость, но посоветовал гражданам Франции "не слишком расслабляться," передает CNN.



Франция с 11 мая начала снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В начале июня во многих регионах страны заработали бары, кафе и рестораны, а также были сняты ограничения на поездки внутри Франции.

На сегодняшний день, во Франции выявлены 189 569 случаев заболевания COVID-19, 29 068 инфицированных скончались.