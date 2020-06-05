Владимир Путин пообещал помочь приютам для животных

Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с экологами и зоозащитниками заявил, что приютам для животных будет оказано государственная поддержка. Конкретные формы и сроки такой помощи будут проработаны.

В рамках встречи с главой государства директор тольяттинского центра реабилитации для животных "Приют Кошкин дом" Наталья Боброва рассказала, что в период пандемии COVID-19 поступления средств от благотворителей на содержание таких учреждений сократились. Она попросила рассмотреть вопрос о поддержке со стороны государства.

Президент пообещал, что власти подумают над этим. "Я сейчас не буду называть конкретных цифр и прочего, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим", - цитирует ТАСС президента. "Мы вас услышали и вам поможем", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что такой работой по оказанию помощи животным могут заниматься "только люди с по-настоящему, в прямом смысле этого слова добрым сердцем". "Конечно, хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки", - сказал президент.