Сильный ветер в Москве повалил шесть деревьев

В Москве из-за из-за разбушевавшейся погоды упали шесть деревьев. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"По состоянию на 15.00, в Москве шесть упавших деревьев", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня в МЧС объявили в Москве экстренное предупреждение о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду. С 13:00 до 22:00 в столице ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град и сильный ветер.