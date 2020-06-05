В Дагестане удалось вылечить пациента с 95% поражением легких

Врачи Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи в Дагестане накануне выписали домой пациента, которого удалось спасти, несмотря на поражение 95% легких.

"У него была диагностирована тотальная двусторонняя пневмония, степень поражения легких составляла 95%. <…> Он боролся за жизнь больше месяца, и накануне его выписали домой", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пишет ТАСС.

Этот случай уникален - обычно пациенты с насколько пораженными легкими не справляются с болезнью.

40-летний житель Кумторкалинского района попал в тяжелейшем состоянии.

"Пациента сразу определили в реанимацию, поскольку заболевание развивалось стремительно, начались осложнения на другие органы. В блоке интенсивной терапии, под наблюдением медиков, которые практически не отходят от своих пациентов, он провел больше трех недель", - рассказали в министерстве.

У мужчины осталась одышка, ему еще предстоит пройти курс реабилитации после перенесенного коронавируса.

Мужчина не верил в существование вируса, пока сам серьезно не заболел.