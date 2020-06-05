Зариф отреагировал на предложение Трампа о новых договоренностях

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал на своей странице в Twitter предложение президента США Дональда Трампа о новых договоренностях по иранской ядерной программе.

"У нас была сделка, когда вы вступили в должность. Иран и другие участники СВПД никогда не покидали стол (переговоров - прим. ред.)", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

"Ваши же советники - в большинстве своем уволенные - делали бестолковые ставки. Вам решать, когда вы захотите исправиться", - подытожил Зариф.

Ранее Трамп, выражая благодарность властям Ирана за освобождение ветерана ВМС США Майкла Уайта, призвал Исламскую Республику не ждать до окончания президентских выборов, а заключить "лучшую сделку сейчас".