С 6 июня для прихожан открываются мечети Санкт-Петербурга 

Из обращения муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России шейха Равиль-Хазрата Панчеева, которое было опубликовано на сайте Духовного управления мусульман, стало известно, что с 6 июня на территории Санкт-Петербурга откроются мечети для совершения дневного намаза с ограниченным числом молящихся.

"По благословению муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России шейха Равиль-Хазрата Панчеева с 6 июня мечети Санкт-Петербурга откроются для совершения дневного намаза (аз-Зухр) с ограниченным числом молящихся. Учитывая, что сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка в регионе, доступ прихожан в мечети будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - приводит ТАСС текст обращения.

Также отмечается, что 5 июня джума-намаз (коллективная молитва) в мечетях Санкт-Петербурга с джааматом (объединение группы мусульман) проводится с ограниченным количеством прихожан до 50 человек в помещении, на прилегающей территории нахождение верующих возможно при соблюдении социальной дистанции.

При участии в богослужениях верующим необходимо находиться минимум в 1,5 м друг от друга, при этом максимально допустимая вместимость молящихся определяется из расчета 1 человек на 4 кв м.

Вход в мечеть и на прилегающую территорию возможен только с индивидуальными молитвенными ковриками, в защитных масках и перчатках. Допуск в мечети будет разрешаться в соответствии с расписанием молитв - за 10 минут до начала молитвы. Особое внимание необходимо уделить омовению, которое "важно заблаговременно совершить дома", говорится в обращении.

Лицам старше 65 лет, а также лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, рекомендовано временно отказаться от посещения храмов и молиться дома.