Росгидромет оценил влияние вспышки на Солнце в конце мая на здоровье людей

Мощная вспышка на Солнце, которая была зафиксирована 29 мая, не оказывает заметного влияния на здоровье людей, а также на работу технических средств и систем, в том числе мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

"Вспышка имеет минимальную интенсивность в своем классе и не является геоэффективной", - цитирует сообщение ТАСС.

В Росгидромете отметили, что уже в ближайшие два-три года количество и интенсивность вспышек существенно повысятся, соответственно, влияние Солнца на различные процессы на Земле заметно увеличится.

29 мая орбитальная обсерватория SDO зафиксировала самую мощную за последние три года вспышку на поверхности Солнца, которая указывает на завершение аномально долгого и спокойного периода солнечной "спячки".