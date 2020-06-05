Мясников рассказал о "сюрпризах" коронавируса

Врач Александр Мясников сообщил о том, что коронавирус нового типа – это непредсказуемая инфекция, которая еще может преподнести "сюрпризы". Соответствующим предположением медик поделился в своем телеграм-канале.

Он перечислил информацию, которая на данный момент известна о вирусе, и отметил, что единственно действенная мера профилактики отCOVID-19 – соблюдение дистанции и самоизоляция.

Также Мясников напомнил, что в группу риска входят пожилые люди, люди, страдающие ожирением, диабетом, заболеваниями сердца, почек. Кроме того, вирус опасен для пациентов с онкологией.

Остальные, по словам медика, переносят его как обычное острое респираторное заболевание.