ЛУЧШЕДОМА » Новости

Режим ЧС снят в Ардонском районе Северной Осетии

Режим ЧС снят в Ардонском районе Северной Осетии

Введенный 3 июня в Ардонском районе Северной Осетии режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят, информирует республиканское управление МЧС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен 3 июня из-за ливня и сильного ветра. "В связи с завершением аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС, отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения, связанной с прохождением неблагоприятного природного явления в виде сильного ветра и улучшением обстановки на территории сельских поселений Кадгарон, Нарт, Мичурино, снять режим ЧС на территории Ардонского района с 10:00 5 июня", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что в Правобережном районе режим ЧС продолжает действовать.

925 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!