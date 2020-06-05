Режим ЧС снят в Ардонском районе Северной Осетии

Введенный 3 июня в Ардонском районе Северной Осетии режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят, информирует республиканское управление МЧС.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен 3 июня из-за ливня и сильного ветра. "В связи с завершением аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС, отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения, связанной с прохождением неблагоприятного природного явления в виде сильного ветра и улучшением обстановки на территории сельских поселений Кадгарон, Нарт, Мичурино, снять режим ЧС на территории Ардонского района с 10:00 5 июня", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что в Правобережном районе режим ЧС продолжает действовать.