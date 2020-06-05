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Роналду стал богатейшим футболистом в истории, он сумел заработать $1 млрд

Роналду стал богатейшим футболистом в истории, он сумел заработать $1 млрд

Игрок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду за свою карьеру заработал более $1 млрд.

Он стал первым в мире футболистом, сумевшим заработать миллиард. Роналду занимает четвертое место в топ-100 рейтинга самых богатых знаменитостей года по версии Forbes, в 2020 году 35-летний игрок заработал более $105 млн, пишет ТАСС.

Кроме Роналду только два спортсмена за всю историю зарабатывали миллиард долларов - гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.

Португалец начал карьеру футболиста 17 лет назад.

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