Роналду стал богатейшим футболистом в истории, он сумел заработать $1 млрд
Игрок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду за свою карьеру заработал более $1 млрд.
Он стал первым в мире футболистом, сумевшим заработать миллиард. Роналду занимает четвертое место в топ-100 рейтинга самых богатых знаменитостей года по версии Forbes, в 2020 году 35-летний игрок заработал более $105 млн, пишет ТАСС.
Кроме Роналду только два спортсмена за всю историю зарабатывали миллиард долларов - гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер.
Португалец начал карьеру футболиста 17 лет назад.
Вестник Кавказа
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