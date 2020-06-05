Нетрезвый мужчина устроил стрельбу на окраине Тбилиси

Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу в одном из жилых корпусов в спальном районе Тбилиси Варкетили.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что на месте ЧП находятся экипажи патрульной полиции и спецназ, проводится операция по задержанию стрелка.

"Он заперся на первом этаже жилого дома, откуда выстрелил несколько раз, не прицеливаясь", - рассказал прибывший на место происшествия глава патрульной полиции Важа Сирадзе. "На месте мобилизована полиция, безопасность граждан соблюдена", - приводит его слова Sputnik Грузия.

"Ведутся переговоры", - заключил глава патрульной полиции.

В свою очередь, соседи рассказали, что мужчине лет 45, он охотник, имеет зарегистрированное оружие. Стрелять мужчина начал после конфликта с играющими во дворе детьми. Он несколько раз выстрелил, чтобы напугать их.

По информации МВД, пострадавших в результате стрельбы нет.