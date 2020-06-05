Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции заявила, что Евросоюз вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня.

"Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня", - приводит ТАСС слова Юханссон.

Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС начать открывать внешние границы сообщества в начале июля. "Мы должны рассмотреть восстановление поездок к началу июля", - сказала еврокомиссар.

Ранее стало известно, что государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грасс информировала, что закрытие внешних границ стран-членов Евросоюза предлагается продлить также до конца июня.

Границы внутри Евросоюза были закрыты с 16 марта. Пересекать их могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничные районы, а также фуры, перевозящие товары.