Мэр Лондона призвал протестующих не забывать о дистанции

Мэр Лондона Садик Хан призвал протестующих против расизма и насилия в США на Трафальгарской площади города соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

"Мы понимаем, почему люди хотят протестовать, действительно важно, чтобы люди могли это делать, но тем не менее, мы сейчас живем в условиях глобальной пандемии", - сказал Хан в пятницу в интервью телекомпании Sky News.

Он также призвал протестующих тщательно мыть руки, либо использовать дезинфицирующее средство. "Эти правила существуют для того, чтобы вы и ваши близкие были в безопасности", - добавил мэр Лонона.

На прошлой неделе США захлестнула волна протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Во многих странах мира также прошли акции солидарности с движением "Black Lives Matter".