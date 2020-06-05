За неделю были "заминированы" уже пять посольств России в разных странах
Анонимные сообщения о бомбах в посольствах начали поступать 1 июня.
Сегодня взрывчатку искали в посольстве РФ в Молдавии.
"После проверки периметра не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни подозрительных предметов. <...> Представители посольства собственными силами проверили территорию представительства. Там также не обнаружено подозрительных объектов", - рассказала ТАСС пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.
Дипломаты обратились в полицию, получив письмо о минировании на электронный адрес посольства. Возбуждено уголовное дело.
Из-за сообщения о минировании 1 июня были эвакуированы посольства в Аргентине и Бразилии, 4 июня - в Аргентине, 5 июня - в Чили и Молдавии.
Вестник Кавказа
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