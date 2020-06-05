В ЕС предложили продлить закрытие внешних границ сообщества до конца июня

Государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции сообщила, что закрытие внешних границ стран-членов Евросоюза рекомендуется продлить до конца июня.

"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - приводит ТАСС слова Терезии Грас.

По словам государственного секретаря МВД Хорватии, большинство стран Евросоюза откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца.

Границы внутри Евросоюза были закрыты с 16 марта. Пересекать их могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничные районы, а также фуры, перевозящие товары.