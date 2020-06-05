Разбойное нападение на магазин техники в Тбилиси: есть пострадавший

На окраине Тбилиси произошло разбойное нападение на магазин техники, пострадал один сотрудник.

Инцидент случился в спальном районе Варкетили накануне ночью. Пострадавший получил ранение в области шеи, сейчас его жизнь вне опасности, пишет Спутник - Грузия.

О других деталях ограбления информации нет. Также не сообщается, какую сумму удалось забрать преступнику.

Следствие ведется по статье "Разбой", задержанных пока нет.