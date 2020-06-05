Разбойное нападение на магазин техники в Тбилиси: есть пострадавший
На окраине Тбилиси произошло разбойное нападение на магазин техники, пострадал один сотрудник.
Инцидент случился в спальном районе Варкетили накануне ночью. Пострадавший получил ранение в области шеи, сейчас его жизнь вне опасности, пишет Спутник - Грузия.
О других деталях ограбления информации нет. Также не сообщается, какую сумму удалось забрать преступнику.
Следствие ведется по статье "Разбой", задержанных пока нет.
Вестник Кавказа
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