Голикова: осенью обучение в вузах может быть дистанционным

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила, что новый учебный год в российских вузах может начаться дистанционно.

"Не могу не сказать, в силу того, что возглавляю оперативную работу по борьбе с коронавирусом - мы не знаем, что нас ждет осенью. Конечно, мы ко всему готовимся", - сообщила она в рамках заседания правления Российского союза ректоров.

Весенний опыт должен помочь достойно пройти осенне-зимний период. "Пользуясь тем, что здесь представлено правление Союза ректоров России, которые работают со всеми вузами на территории страны, нам все равно нужно быть готовыми к возможному дистанционному образованию, к тем вызовам, которые могут встать перед нами еще раз", - добавила Голикова.

При этом власти будут делать все возможное для того, чтобы весенняя ситуация не повторилась, подчеркнула вице-премьер.