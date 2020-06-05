Леонид Рошаль вошел в состав жюри конкурса на лучший памятник медикам, борющимся с COVID-19

Стало известно, что глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль вошел в состав жюри конкурса на лучший памятник медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Авторами идеи конкурса стали предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Прием эскизов завершился 19 мая - пришло 337 заявок, из которых 120 проектов от 93 участников соответствуют регламенту конкурса. Полный состав жюри будет определен до середины июня, в него войдут семь человек. 21 июня жюри выберет пять лучших проектов.

"В состав жюри конкурса на топ-5 лучших памятников врачам-героям, спасающим людей от COVID-19, вошел легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль", - приводит ТАСС слова пресс-службы организаторов конкурса.

Позже будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Первый памятник планируется открыть 5 октября 2020 года - в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528.