МИД России ответил на призыв японского политолога "вернуть" Курилы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил, выразила мнение, что заявления такого характера не ведут к решению проблем.

"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что Касияма высказал недовольство по поводу политики Японии в курильском вопросе.

Напомним, что официальная Москва неоднократно говорила о неоспоримости суверенитета России над Курилами.