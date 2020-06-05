МИД России ответил на призыв японского политолога "вернуть" Курилы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова японского политолога Юкио Касиямы, призвавшего Токио заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил, выразила мнение, что заявления такого характера не ведут к решению проблем.
"Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что Касияма высказал недовольство по поводу политики Японии в курильском вопросе.
Напомним, что официальная Москва неоднократно говорила о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
Вестник Кавказа
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