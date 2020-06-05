В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать черешню

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о том, как правильно выбирать, покупать и хранить черешню.

В ведомстве отметили, что покупать черешню следует только в тех местах, где проводится регулярный контроль качества. Покупатель имеет право потребовать информацию о том, в каких условиях росли плоды. Продавец обязан предоставить документы на продукцию по просьбе потребителя. На стихийных рынках от покупки черешни лучше воздержаться, поведали в Роспотребнадзоре.

"При выборе ягоды нужно убедиться, что поверхность ее гладкая, глянцевая, без трещин и вмятин. Если черешня не блестит, выглядит матовой, значит урожай собран уже давно. Мякоть должна быть упругой, мягкость может говорить о том, что ягода переспела или стала портиться", - говорится в сообщении ведомства.

Также следует обращать внимание на наличие плодоножки - при ее отсутствии в ягоде образуется отверстие, через которые внутрь попадают грязь и микробы.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона, который длится с конца июня по середину июля. В это время черешня максимально полезна, уточнили в ведомстве.