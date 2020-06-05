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Сиделка в Краснодаре украла у пенсионерки более 30 золотых украшений

Сиделка в Краснодаре украла у пенсионерки более 30 золотых украшений

Кубанские полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в краже драгоценностей на 500 тыс рублей.

В полицию обратилась местная жительница, она рассказала, что живет вместе с бабушкой, к которой приходит сиделка. После ухода сиделки внучка обнаружила пропажу 32 ювелирных изделий, которые хранились в мебельном гарнитуре в спальне. Общая стоимость пропавшего золота - более полумиллиона рублей, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что сиделка была обнаружена  по фактическому месту проживания. 43-летняя женщина призналась в краже и сказала, что сдала украшения в ломбард, выручив 200 тыс рублей. Деньги она уже успела потратить.

Сиделке грозит до шести лет лишения свободы.

 

 

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Вестник Кавказа

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