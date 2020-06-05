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Посетитель избил заммэра Рустави

Посетитель избил заммэра Рустави

В мэрии Рустави произошел инцидент - один из посетителей избил замглавы города Гочу Лория.

О причине конфликта между чиновником и гражданином пока не сообщается. По словам очевидцев, мужчина пришел в мэрию, чтобы решить вопрос, связанный с легализацией земельного участка. Сначала он словесно оскорбил заммэра, а затем применил физическое насилие.

Сотрудники мэрии вызвали патрульную полицию. Лория оказали первую медицинскую помощь, пишет Спутник - Грузия.

Дело передано правоохранительным органам, начато следствие.

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