Юная автоледи погибла в аварии на Ставрополье

Один человек погиб и двое пострадали в результате автоаварии на 78 километре трассы "Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск" в Ставропольском крае.

По данным пресс-службы ГИБДД по Ставропольскому краю, машина столкнулась с мотоциклом в Нефтекумском районе.

Впоследствии было установлено, что за рулем "Оки" находилась 20-летняя девушка. Разворачиваясь вне перекрестка, она не заметила встречного мотоциклиста на "Ямахе". В результате ДТП погибла водитель "Оки". Двое других участников ДТП госпитализированы.

"Установлено, что погибший водитель автомобиля менее недели назад получила водительское удостоверение и имела малый водительский стаж", - говорится в сообщении краевого дорожного ведомства.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.