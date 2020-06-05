Юная автоледи погибла в аварии на Ставрополье
Один человек погиб и двое пострадали в результате автоаварии на 78 километре трассы "Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск" в Ставропольском крае.
По данным пресс-службы ГИБДД по Ставропольскому краю, машина столкнулась с мотоциклом в Нефтекумском районе.
Впоследствии было установлено, что за рулем "Оки" находилась 20-летняя девушка. Разворачиваясь вне перекрестка, она не заметила встречного мотоциклиста на "Ямахе". В результате ДТП погибла водитель "Оки". Двое других участников ДТП госпитализированы.
"Установлено, что погибший водитель автомобиля менее недели назад получила водительское удостоверение и имела малый водительский стаж", - говорится в сообщении краевого дорожного ведомства.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Вестник Кавказа
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