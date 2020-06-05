В ВОЗ дали позитивную оценку широкому охвату тестирования на COVID-19 в России

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге в Женеве, что Россия в ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией "вышла на плато". Также она дала позитивную оценку тому, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие COVID-19.

"В настоящее время Россия демонстрирует плато", - приводит ТАСС слова представителя ВОЗ. Также она подчеркнула, что "Россия осуществляет много тестов, и это здорово".

В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович обратила внимание, что отказ от вакцинации от коронавируса станет опасным явлением, а пандемия в мире все еще находится на подъеме и успокаиваться рано.