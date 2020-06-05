ЗАГ: Песков рассказал, обратится ли Путин к россиянам по поводу поправок к Конституции

ТЕГ: Конституция России, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поведал, планирует ли Путин обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам к Конституции.

По его словам, глава государства сделает это, если посчитает необходимым. "Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако затем отложено из-за распространения коронавируса Covid-19 в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Электронное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение шести дней, предшествующих основному дню голосования .