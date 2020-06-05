ВОЗ: в жаркую и солнечную погоду риск заразиться COVID-19 не меньше

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что риск заразиться коронавирусом COVID-19 не уменьшается с приходом жарких и солнечных дней.

Имеющиеся в распоряжении организации данные свидетельствуют о том, что COVID-19 можно заболеть "независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода", отметила она. "Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19", - цитирует Вуйнович ТАСС.

Чтобы защитить себя в любую погоду, необходимо соблюдать базовые правила гигиены: часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу, напомнила представитель ВОЗ в России.