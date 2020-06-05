Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Сегодня на 84-м году жизни скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!", написала она в своем Facebook.

О причинах смерти актера не сообщается.

Всенародную родную любовь артисту принесли роли в таких фильмах, как "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Ширли-мырли" и многих других.