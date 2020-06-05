Винер-Усманова: настаиваю, чтобы на тренировочные базы заезжали только спортсмены уже сдавшие тест на коронавирус

Нужно не допускать зараженных коронавирусом спортсменов на тренировочные базы, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в ходе итогового заседания коллегии министерства спорта РФ.

"Я предлагаю и настаиваю на том, чтобы тесты взяли до того, как спортсмены приезжают на базу. Сначала тесты, потом заезд. Утром - деньги, вечером - стулья. Потому что бывает так, что спортсменов привозят, они заходят, а потом берут у них тесты, и уже два раза так получилось, что тесты у них положительные. Это очень важно", - пояснила она, пишет Агентство "Москва".

Кроме того, Винер-Усманова отметила, что необходимо уделить особое внимание укомплектованию спортивных федеральных баз.

"Наши федеральные базы обеспечены по-разному. Например, в Кисловодске база обеспечена великолепно. Там стоят последние аппараты, спортсмены могут получать великолепное лечение, восстанавливаться. Хотелось бы, чтобы такие аппараты были в Новогорске. И особенно хотелось, чтобы такой аппарат был на нашей новой базе, которая открывается в Алуште", - рассказала она.