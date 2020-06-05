Ученые выяснили, что сливочное масло оказалось благоприятной средой для патогенных микробов

Российские ученые выяснили, что сливочное масло хорошо подходит для изучения опасных пищевых микробов. Специалисты из Воронежского государственного университета инженерных технологий подсчитали количество бактерий внутри 21 образца различных марок сливочных масел, которые продаются на российском рынке, и изучили их видовой состав.

Ранее исследователи практически не изучали микроорганизмы, которые есть в сливочном масле, так как считали, что жир мешает росту бактерий, пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на статью в журнале Foods. Теперь, по мнению ученых, требования к качеству и проверкам безопасности масла следует ужесточить. "Мы впервые продемонстрировали, что масло является хорошей средой для роста условно-патогенных видов", - приводит ТАСС слова одного из авторов работы, профессора Воронежского государственного университета инженерных технологий Евгения Попова.

Исследователи размещали небольшие количества продукта в специальной питательной среде, которая помогает микробам расти. Через некоторое время биологи извлекали бактерии, брали их ДНК и расшифровывали их геном.

Оказалось, что прежние представления о том, что в масле практически нет бактерий, были ошибочными. В общей сложности специалисты нашли в масле представителей 94 родов бактерий, среди которых были как полезные молочнокислые бактерии, так и условно-патогенные микробы. В частности, особенно распространены были микробы вида Bacillus cereus, которые при некоторых условиях могут вызывать серьезные проблемы с кишечником.

Исследоватили отмечают, что открытие этих бактерий, а также множества других видов потенциально опасных микробов, говорит о том, что текущие стандарты оценки качества и проверки безопасности сливочного масла нужно ужесточить. Сам продукт может послужить эталонной средой для изучения различных пищевых инфекций, заключили биологи.

По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от последствий пищевых отравлений страдает примерно 600 млн человек. Около 420 тысяч из них погибают от инфекций, вызванных присутствием патогенных или условно-патогенных бактерий в пище.

Многие из этих случаев, как отмечает Попов, связаны с тем, что ученые достаточно плохо представляют, какие микробы могут обитать в тех видах пищи, которые традиционно считаются безопасными для здоровья из-за особенностей их химического состава.