ОПЕК+ будет добиваться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи в июле?

Повестка министерской встречи ОПЕК+, которая пройдет завтра, включает не только вопрос о продлении максимального сокращения добычи нефти на один-два месяца, но и вопрос полного исполнения обязательств Ираком и Нигерией. Об этом со ссылкой на источник, участвующий в переговорах, сообщает ТАСС.

"Думаю, министры хотят добиться от Ирака и Нигерии заверений, что те смогут компенсировать свое отставание в выполнении квот по сокращению добычи в июле", - отметил он, не исключив, что "с этим могут быть сложности". Третьим пунктом обсуждения будет назначение даты следующей встречи, заявил источник агентства.

Он добавил, что не ожидает "особых препятствий" в переговорах.

Министры ОПЕК начнут заседание в формате видеосвязи завтра в 15:00 мск, а в 17:00 мск к ним должны присоединиться министры стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в Венском соглашении.