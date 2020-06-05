Вывозные рейсы из Турции в Россию запланированы на 15 июня

Посольство Турции в России сообщило о том, что вывозные рейсы из Турции в РФ запланированы на 15 июня.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Россию, запланированы рейсы №AFL2143 Анталья - Казань 15 июня в 15:20 и №AFL2143 Анталья - Махачкала 15 июня в 15:20", - проинформировали в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что, начиная с 27 марта Россия в целях борьбы с распространением коронавируса временно закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы, грузовое и почтовое авиасообщение, напоминает ТАСС.