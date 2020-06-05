Отдых в Египте для иностранцев станет возможен в октябре

По данным АТОР, турбизнес в Египте не ждет иностранцев раньше осени.

Ранее возобновление иностранного туризма обсудили в правительстве Египта, Минтуризма и Минавиации получили задание разработать схему по приему иностранцев, пишет РИА Новости.

Власти пока не озвучивают никаких сроков по возвращению на курорты Египта заграничных туристов. В Египетской федерации туристических палат считают, что иностранный туризм начнется в сентябре-октябре. Они полагают, что к тому времени в мире появится вакцина или лечение.

Возобновление международного сообщения, которое может случиться в конце лета не будет означать возобновление туризма.