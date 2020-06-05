Эрдоган отменил решение о комендантском часе на выходных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о решении отменить комендантский час, введенный МВД на выходные в 15 провинциях страны в связи с ростом заражений коронавирусом за сутки.

По словам главы государства, после последнего введения комендантского часа (30-31 мая) власти больше не собирались прибегать к этой мере. Но число новых случаев COID-19 снова выросло - почти до тысячи за прошлые сутки.

Тогда, указал Эрдоган, было решено снова ввести ограничения, и накануне, по предложению Минздрава Турции, вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на 6-7 июня.

"Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение", - цитирует президента РИА Новости.

Турецкий лидер пояснил, что введение комендантского часа может привести к отрицательным социальным и экономическим последствиям.