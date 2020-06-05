Пожилая жительница Экибастуза вылечилась от COVID-19

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что жительница Экибастуза, 1936 года рождения, 4 июня была выписана домой после излечения от коронавируса.

По данным ведомства, она имела контакт с подтвержденным случаем COVID-19. 18 мая тест на коронавирус у женщины показал положительный результат, пишет Спутник - Казахстан.

Были взяты повторные анализы на коронавирус, после двух отрицательных тестов 4 июня пациентку выписали из больницы. В течение двух недель она будет находиться под медицинским наблюдением на домашнем карантине.