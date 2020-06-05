Brent превысила $41 за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent поднялась выше $41 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 11:59 (мск) стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE достигла $41,02 за баррель (рост на 2,6%).

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года, пишет ТАСС.

Напомним, 6 июня состоятся министерские встречи стран ОПЕК, а затем и стран, не входящих в организацию.