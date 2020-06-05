США не смогут сорвать строительство "Северного потока-2"

У Америки не получится сорвать проект "Северный поток-2", несмотря на инициируемые антироссийские санкции, такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ", - цитирует его РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что европейские участники должны также нести свою долю ответственности за совместный проект. Им необходим качественный и недорогой российский газ, уточнил Железняк, так что в Вашингтоне осознают, что выдавить Россию с энергетического рынка Европы они смогут только при помощи шантажа и прочих методов недобросовестной конкуренции.

Политик пояснил, что Штаты в отчаянии решаются на грубейшее давление в отношении стран ЕС, боясь потерять контроль над ситуацией. А европейским участникам проекта, добавил он, пришло время выбирать между национальными интересами и "плясками под дудку американского капитала".