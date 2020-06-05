После открытия торговли экономика Москвы удвоила темпы восстановления

В оперативном штабе по экономическим вопросам г. Москвы сообщили, что открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления столичной экономики.

"Открытие торговли позволило удвоить темпы восстановления экономики. Большинство отраслей из списка наиболее пострадавших на прошлой неделе показали двузначный рост среднесуточного оборота: розничная и оптовая торговля - 17,3%; общественное питание - 16,8%; гостиничный бизнес - 30,2%; стоматология - 11%, бытовые услуги - 32%. Наиболее показательным фактором является рост среднесуточного оборота предприятий малого и среднего бизнеса, который составил 11% по сравнению с предыдущей неделей, или 4,1 млрд рублей", - приводит ТАСС слова председателя оперативного штаба по экономике Москвы, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Он также подчеркнул, что "самый острый период ограничений позади".

С 27 мая по 2 июня оборот розничной торговли впервые показал рост более 10% и составил 6 млрд рублей (+10,2% к предыдущей неделе). Из них 2,7 млрд (+11,2% к предыдущей) составил оборот предприятий продовольственной торговли, и 3,3 млрд (9,4% к предыдущей) - непродовольственная.

"Хочу подчеркнуть, что все четыре пакета антикризисных мер, принятые правительством Москвы, основаны на тех предложениях, которые поступили к нам от бизнеса - через отраслевые органы исполнительной власти, бизнес-объединения, институт уполномоченного по правам предпринимателей и наш центр поддержки экономики. Именно поэтому меры поддержки демонстрируют свою эффективность", - заключил заммэра.