В Москве пройдет одиннадцатая масштабная дезинфекция

Столичные дороги и общественные пространства снова обработают дезинфицирующими средствами в субботу.

"Главная цель таких тотальных дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Предстоящее мероприятие будет уже 11 по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - рассказала заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет Агентство "Москва".

В обработке города примут участие около 70 тыс специалистов комплекса городского хозяйства. "Им предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады", - отметил Бирюков.

Он напомнил, что препараты, применяемые для дезинфекции города рекомендованы Роспотребнадзором и совершенно безопасны для людей и животных.