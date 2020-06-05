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Водитель и пассажирка погибли в ДТП в Дагестане (ВИДЕО)

Водитель и пассажирка погибли в ДТП в Дагестане (ВИДЕО)

Два человека стали жертвами ДТП в Дагестане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне, примерно в 22:00, на 2-м километре автодороги "Уйташ-Аэропорт" 25-летний житель Акушинского района, будучи за рулем Mercedes Benz, допустил столкновение с "ВАЗ-211440", под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, которая выехала со стоянки на региональную автодорогу.

В результате водитель Lada Samara и его 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Водитель иномарки был доставлен в медучреждение Каспийска, а после оказания помощи отпущен домой.

По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.

 
 
 
 
 
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4 июня 2020 года, примерно в 22:00 на 2 километре автодороги «Уйташ-Аэропорт», 25-летний житель Акушинского района, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», допустил столкновение с авмашиной «ВАЗ-211440» под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, которая выехала с прилегающей территории стоянки на региональную автодорогу. В результате автоаварии водитель «ВАЗ-211440» и пассажир - 36-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель «Мерседес-Бенц» доставлен в медучреждение Каспийска, а после оказания помощи отпущен домой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. @mvd.dagestan

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 5 Июн 2020 в 1:24 PDT

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