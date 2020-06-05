Водитель и пассажирка погибли в ДТП в Дагестане (ВИДЕО)

Два человека стали жертвами ДТП в Дагестане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне, примерно в 22:00, на 2-м километре автодороги "Уйташ-Аэропорт" 25-летний житель Акушинского района, будучи за рулем Mercedes Benz, допустил столкновение с "ВАЗ-211440", под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, которая выехала со стоянки на региональную автодорогу.

В результате водитель Lada Samara и его 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Водитель иномарки был доставлен в медучреждение Каспийска, а после оказания помощи отпущен домой.

По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.