Водитель и пассажирка погибли в ДТП в Дагестане (ВИДЕО)
Два человека стали жертвами ДТП в Дагестане. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.
Накануне, примерно в 22:00, на 2-м километре автодороги "Уйташ-Аэропорт" 25-летний житель Акушинского района, будучи за рулем Mercedes Benz, допустил столкновение с "ВАЗ-211440", под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, которая выехала со стоянки на региональную автодорогу.
В результате водитель Lada Samara и его 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте.
Водитель иномарки был доставлен в медучреждение Каспийска, а после оказания помощи отпущен домой.
По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.
4 июня 2020 года, примерно в 22:00 на 2 километре автодороги «Уйташ-Аэропорт», 25-летний житель Акушинского района, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», допустил столкновение с авмашиной «ВАЗ-211440» под управлением 42-летнего жителя Махачкалы, которая выехала с прилегающей территории стоянки на региональную автодорогу. В результате автоаварии водитель «ВАЗ-211440» и пассажир - 36-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель «Мерседес-Бенц» доставлен в медучреждение Каспийска, а после оказания помощи отпущен домой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. @mvd.dagestan
Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 5 Июн 2020 в 1:24 PDT
Вестник Кавказа
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