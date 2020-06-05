Коронавирус унес две жизни в Псыгансу и Прохладном

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека. Общее число умерших в республике выросло до 29.

"За сутки скончались два пациента – женщина 1934 года рождения из селения Псыгансу, а также мужчина 1955 года рождения из города Прохладный", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионах СКФО за сутки зафиксировано 458 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Дагестане зарегистрировано 124 новых случая заражения коронавиусом, на Ставрополье – 84, в Карачаево-Черкесии – 76, в Кабардино-Балкарии – 73, в Северной Осетии – 46, в Ингушетии – 40, в Чечне – 15.