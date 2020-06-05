На пунктах сдачи ЕГЭ могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус 

В Роспотребнадзоре допустили появление экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято", - приводит ТАСС слова пресс-службы Рособрнадзора.

В конце мая стало известно новое расписание проведения Единого госэкзамена. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам