"Нур Отан" обнародовала правила проведения праймериз

Партия "Нур Отан" опубликовала правила проведения внутрипартийного отбора - праймериз, которые пройдут с 17 августа по 3 октября.

Внутрипартийный отбор будет включать пять этапов: выдвижение и регистрация кандидатов; подготовка кандидатов к агитации; агитационная работа; проведение голосования и подготовка списков.

Участниками праймериз могут стать кандидаты от первичной партийной организации и самовыдвиженцы. Они должны быть гражданами Казахстана и соответствовать требованиям, которые предъявляются к депутатам мажилиса (возраст от 25 лет) и маслихата (от 20 лет).

В праймериз не могут участвовать лица, признанные судом недееспособными; содержащиеся в местах лишения свободы; имеющие судимость, которая не погашена или не снята; признанные виновными в совершении коррупционного преступления; исключенные из рядов партии за действия или бездействие, которые нанесли ущерб интересам "Нур Отан".

Самовыдвиженцы должны вступить в партию. Кандидат при выдвижении может быть не членом партии, однако до окончания срока регистрации для участия в праймериз он должен вступить в партию, отмечает Спутник - Казахстан.

Агитационная работа проводится за счет собственных средств кандидатов, не допускается финансирование от юридических лиц с иностранным участием или от иностранных граждан, государственных органов.

Участие в публичных дебатах является обязательным для всех кандидатов. Дебаты пройдут на трех уровнях: первый - в ходе праймериз; второй - на конференциях районных и городских филиалов партии; третий - на конференциях областных филиалов, филиалов партии городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент.