МИД Азербайджана: политика Еревана приведет к тяжелым последствиям для Армении

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала выступления властей Армении, в которых руководство РА осудило заявления, сделанные прежде Баку.

"Обращения и поведение, которые в последнее время демонстрирует руководство Армении, нуждаются в особом комментарии. Оно вместо того, чтобы устранить последствия начатой войны, усиливает оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана, нарушая права сотен тысяч вынужденных переселенцев. Это свидетельствует о том, что стоящие во главе страны не только не осознают свою ответственность, но и равнодушны к будущему своей страны и ее населения. Однозначная позиция международного сообщества, осуждающего оккупацию Арменией азербайджанских территорий, ответственной за кровопролитие среди тысяч мирных жителей, уничтоженную жизнь, нарушенные права сотен тысяч человек, грубое нарушение международных обязательств, а также соответствующие решения Европейского суда по правам человека, не дают Армении морального права говорить о праве, о законах, о демократии, тем более, читать нотации другим", - подчеркнула дипломат.

"Опыт показывает, что, когда у армянской стороны не остается больше аргументов и нечего сказать, она прибегает к теме "антиармянских настроений" в Азербайджане. Однако руководство страны-агрессора, которое делает вид, что не видит, что в корне этого раздора между двумя народами региона стоят необоснованные территориальные претензии и агрессивная политика Армении, не предпринимает никаких шагов для устранения последствий этой вражды и конфликта, проводит слепую политику, далекую от реальности, прагматизма и конструктивизма", - сказала Лейла Абдуллаева.

"В результате этой политики, в первую очередь, Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями. Если ее руководство, как это озвучивается в официальных заявлениях Еревана, думает о мире и безопасности в регионе, то должно вывести оккупационные силы с территории Азербайджана и готовить свое население к миру. А политическую волю демонстрировать конкретными результатами, достигнутыми за столом переговоров. Потому что терпение Азербайджана и международных посредников не безгранично", - обратила внимание дипломат.