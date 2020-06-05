5 событий, вошедших в историю 5 июня

1783 - братья Жозеф и Этьен Монгольфье заложили основы воздухоплавания. Эксперименты с воздушными шарами они начали осенью 1782 в своем саду. Первая публичная демонстрация состоялась 5 июня на главной площади Аннона во Франции. Братья изготовили шар из хлопчатобумажных обрезков, под ним повесили корзину с соломой и шерстью, которые подожгли. Шар размером 900 кубических метров поднялся за 10 минут на высоту 1000 м. Присутствующие на мероприятии официальные лица составили протокол, с которым братья Монгольфье обратились в Парижскую Академию наук, чтобы их официально признали первыми создателями "летающего" аппарата.

1849 - Дания приняла первую Конституцию. Ее подписал Фредерик VII, который пришел к власти после революции 1848 года. Он был национал-либералом, отменил абсолютизм и согласился ввести конституционное правление. Дания стала конституционной монархией. Новая Конституция привела к созданию двухпалатного законодательного органа (Ригсдаг), формируемый на основе всеобщих выборов.

В этот день в стране празднуется День Конституции.

1897 - в Петербурге началось строительство крейсера "Авроры", впоследствии ставшего легендарным. Название "Аврора" крейсеру дал император Николай II. Он выбирал из 11 вариантов и решил дать судну имя богини зари у римлян.

Торжественный спуск "Авроры" на воду случился спустя три года. В состав военно-морских сил России крейсер вошел в 1903 году.

Крейсер участвовал в февральской революции 1917 года, с него был дан выстрел, который стал легендарным, он считается знаком к началу штурма большевиками Зимнего дворца. Свое знаменитое воззвание "К гражданам России" Владимир Ленин передал из радиорубки "Авроры".

В настоящее время крейсер находится на вечной стоянке в Петербурге, "Аврора" стала музеем.

1945 - подписана Декларация о поражении Германии во Второй мировой войне. Подписание состоялось в Берлине, документ подписали главнокомандующие национальными армиями Европы: маршал Советского Союза Георгий Жуков, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр (США), фельдмаршал Бернард Монтгомери (Великобритания) и генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи (Франция).

Декларация послужила юридической основой деятельности оккупационных властей держав-победительниц на немецкой территории в первые послевоенные годы. В ней говорилось, что верховную власть в отношении Германии берут на себя правительства СССР, США, Великобритании и Франции.

1977 - компания Apple выпустила на рынок первый персональный компьютер Apple II. Он оказался крайне популярен, сказывалась доступная цена, удобство и цветной монитор.

Apple II был в продаже 16 лет, его развивали и совершенствовали, было выпущено 9 основных модификаций, но в основе лежала именно модель 1977 года. Компания продала более 5 млн ПК этой серии.